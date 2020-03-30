Koronavirüs salgını nedeniyle alınan seyahat yasakları nasıl uygulanıyor?
30 Mart 2020 15:19
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Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası yolculuk valilik izne bağlandı. İzin belgeleri e-devlet üzerinden alınabilecek. Servis araçları ve minibüsler seyahat kısıtlamasından muaf olacak.
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Yurt içi uçuşlar sadece İstanbul Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı'ndan 14 şehre yapılabilecek. İzin belgesi olmayanlara havayolu şirketleri bilet satışı yapmayacak. Özel jetlerle yapılacak yolcu taşımaları ise özel izne tabi olacak.
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Taksi ve diğer araçlarla şehirler arası seyahat yasak olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek.