Koronavirüs önlemlerinin hafiflediği Vietnam'da yoğun sabah trafiği yaşandı
Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının hafiflediği Vietnam'da, sabah işe gitmek için yola çıkanların zirve yaptığı saatte yaşanan yoğunluk dikkat çekti.
25 Mayıs 2020 11:55
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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının hafiflediği Vietnam'da, sabah işe gitmek için yola çıkanların zirve yaptığı saatte yaşanan yoğunluk dikkat çekti.
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Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda başkent Hanoi’de sabah saatlerindeki trafik görülüyor. İşe gitmek için yola dökülenlerin zirve yaptığı görüntülerde, binlerce insanın iç içe olması dikkat çekiyor.
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Vietnam'da son 39 günde yalnızca 1 yeni vaka tespit edilirken, ülke genelinde 264 hastanın iyileştiği, 61 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtiliyor.