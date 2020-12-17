Koronavirüs hastasıyla aynı evde yaşarken nelere dikkat edilmeli?
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, Covid-19 teşhisi konmuş hasta ile evde yaşamanın yollarını anlattı
17 Aralık 2020 16:30
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Koronavirüs'ün hemen hemen her haneden bir kişiye bulaştığına dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, Covid-19 teşhisi konmuş hasta ile evde yaşamanın yollarını anlattı.
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Prof. Mıstık, Koronavirüs'ün aynı ev içinde yaşayan bireyler arasında azımsanmayacak oranda yayıldığını belirtti. Mıstık "Ev içi bulaşma ya enfekte aile fertleri ya da misafirler, kuryeler veya virüs bulaşmış dışarıdan alınan ev ihtiyaçlarına dokunmak sureti ile oluyor" dedi.
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Prof. Mıstık "Birinci durumda, dışarıda zaman geçirip gelenlerin virüsü de getirebileceği düşünülerek salgın devam ettiği sürece el hijyeni-mesafe-maske üçlemesini de uygulamak ve ev halkının birbiriyle temasını asgariye indirmek gerekir." dedi.
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Prof. Mıstık, bunun dışında ortak olarak dokunulan kapı kollarının sık çamaşır suyu ile dezenfekte edilmesi, kapı kollarına dokunmadan önce ve sonra ellerin el dezenfektanı ile ovalanması gerektiğini söyledi. Mıstık, bu salgın sonlanana kadar evde enfekte-hasta birey olmasa bile havlu ve bardakların kişiye özel olarak kullanılması uyarısında bulundu.
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"Evde enfekte hasta varsa enfekte-hasta bireyin zorunlu olmadıkça ortak alanlara çıkmaması, maskesiz dolaşmaması, el hijyenine dikkat etmesi, bağırarak-yüksek sesle konuşmaması ev içi bulaşı azami düzeyde azaltacaktır." ifadelerini kullanan Prof. Mıstık "Enfekte-hasta kişi imkânı varsa ve sağlığı el veriyorsa ayrı bir yer veya evde karantina süresini tamamlaması daha da uygun olacaktır." dedi.
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Prof. Mıstık enfekte bireyin odasının mümkün olduğu kadar sık havalandırılması gerektiğine dikkat çekti: "Dengeli beslenme yanında bol sıvı gıda tüketmesi, el dezenfeksiyonu, maske ve mesafeye dikkat etmesi, odasını sık sık havalandırması gerekir. Kirli çamaşırları çamaşır makinesinde 60 derecede deterjanlarla ev halkının diğer çamaşırlarıyla; hastanın kullandığı çatal, kaşık, bıçak, tabak ve bardaklar da bulaşık makinesinde diğer bulaşıklarla birlikte yıkanabilir. Kullandığı malzemeleri (bulaşık-çamaşır) kendisi veya kendisi koyamayacaksa diğer ev halkından biri koyacaksa bunlara çıplak elle değil , plastik tek kullanımlık eldiven ile dokunması/alması uygun olacaktır."
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Ev içinde semptom göstermeyen bir hastanın da olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Mıstık, "Evde bilinen enfekte-hasta kişi olmasa bile özellikle küçük çocuklarda az sayıda olsa bile belirtisiz bir enfeksiyon olabileceği de düşünüldüğünde veya SARS-CoV-2 alan kişi belirtisiz olduğu kuluçka süresinin son iki gününde de virüsü bulaştırdığı için bu önlemlerin titizlikle uygulanması ev içi bulaşmayı ciddi oranda azaltacaktır." dedi. (İHA)