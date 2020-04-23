Koronavirüs gölgesinde yurttan 23 Nisan manzaraları
23 Nisan 2020 10:20
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Sokağa çıkma yasağında yurttan 23 Nisan kutlama manzaraları
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Yeni tip Koronavirüs can almaya devam ederken, 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle bugün evlerinde kalacak yurttaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için balkonlarını, pencerelerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsledi.
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100. yıl için birçok etkinlik internet üzerinden canlı olarak yapılacak. Saat 21.00’de ise yurttaşlar balkon ve pencerelerden hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okuyacak.