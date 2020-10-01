Koronavirüs gölgesinde Paris Moda Haftası: 2021 İlkbahar Yaz koleksiyonu tanıtıldı
01 Ekim 2020 10:48
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Koronavirüs gölgesinde Paris Moda Haftası: 2021 İlkbahar Yaz koleksiyonu tanıtıldı
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Modo evleri ve tasarımcılar, pandemi döneminde her sezon izlediğimiz büyüleyici şovlar ile eş değer tema arayışına girdiler. Artırılmış gerçeklik şovları, TikTok ve Instagram canlı yayınları, seyircisiz defileler devam ederken Japonya kökenli Fransız moda evi Kenzo, Paris Moda Haftası'nda 2021 İlkbahar Yaz koleksiyonunu tanıttı.
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Arıcılık tulumlarından esinlenilerek Koronavirüs'ten korunma amacıyla yapılan tasarımlar, pandemi döneminin modası hakkında da bilgi vermiş oldu.
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Kenzo'nun Paris Moda Haftası'nda tanıttığı Be A Tiger sloganına sahip 2021 İlkbahar Yaz koleksiyonu hayatın zıt yönlerinden ilhamını alıyor.
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İşte arıcılık tulumlarından esinlenilerek Koronavirüs'ten korunmak için ve pandemi önlemleriyle yapılan defileden öne çıkanlar: