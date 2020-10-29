Koronavirüs gölgesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı böyle kutlandı
29 Ekim 2020 12:09
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Koronavirüs gölgesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı böyle kutlandı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Koronavirüs salgını gölgesinde yurt genelinde sosyal mesafe kurallarına uyarak kutlandı. Oltu’da öğretmen olarak görev yapan Yeşilay Derneği Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen İlçe Başkanı Hakan Yeşilyurt organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte Yeşilay Bisiklet Kulübü, bu anlamlı günde pedallarını Cumhuriyet için çevirdiler.
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Yeşilyurt, 97 yıl önce bizlere bugünü ve bu güzel ülkeyi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden şehit ve gazileri rahmetle andıktan sonra gençlerin her daim hem bedenen hem zihnen göreve hazır bulunmaları gerektiğini ifade etti.
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İstanbul Valiliği’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle “tebrikat kabulü” töreni düzenlendi. Törende konuşan Vali Yerlikaya, “Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de dahili ve harici düşmanlarımız olmaya devam edecek. Onlara karşı parolamız; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Zafer, zafer benimdir diyenindir’ sözü olacak” dedi.
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Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile birlikte Valilik bahçesinde tebrikleri kabul etti. Buradaki programın sona ermesinden sonra Cumhuriyet meydanındaki programına geçildi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.
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Adana’da da her yıl Uğur Mumcu Meydanında halk ve öğrencilerin katıldığı kutlama iptal edildi. Sadece Adana Valisi Süleyman Elban müzede tebrikleri kabul etti. Virüs önlemlerinin damgasını vurduğu tebrik kabulü töreninde girişte herkesin ateşi ölçülürken, bütün katılımcıların maskeli olduğu görüldü.
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Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm deposuna hurda karton toplayarak geçimlerini kazanan iki arkadaş Mustafa Öke ve Nurullah Özdemir'in Cumhuriyetin ilanının 97 yılı sebebiyle Türk bayraklarıyla süslediği çek çek arabaları ilgi odağı oldu.
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Şanlıurfa Viranşehir'li olduğunu belirten Mustafa Öke, "3 yıldır bu işi yapıyorum. Cumhuriyet Bayramı sebebiyle arabalarımızı süsledik. Türk bayrağını çok seviyoruz, o bizim bayrağımız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi. Nurullah Özdemir ise "Bayrağı çok seviyoruz. 'İnsanlar görsün' diye arabalarımızı süsledik. Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.
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Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, kaymakamlık binasında tebrikleri kabul etti. Buradaki programın sona ermesiyle ilçe protokolü Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen törene katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kaymakam Zadeleroğlu’nun konuşmasıyla devam etti.
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Her yıl Cumhuriyet Bayramı’nı karla karşılayan Ardahan’da bu defa hava şartları daha iyiydi. Vali Hüseyin Öner'in Valilik binası önünde tebrikleri kabul etmesiyle başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kongre Caddesi üzerindeki etkinliklerle devam etti. Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi. Halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla devam eden kutlamalar, tören yürüyüşü ile sona erdi.
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Korona virüs salgını nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu kutlamalar Vali Cüneyt Epcim’in Saray Bahçası’nda tebrikleri kabulüyle başladı. Vali Epcim, burada kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların bayramlarını tebrik etti.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıldönümü kapsamında Samsun’da tebrikat töreni düzenlendi. Samsun Valiliği tarafından dün yapılan Atatürk Anıtı’na çelenk bırakma töreninin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Samsun Valiliği protokol girişinde devam etti.
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Manisa’da Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl kutlamaları sırasında yağmurun başlaması nedeniyle program yarıda kaldı. Yağmura rağmen mehter takımının marşlarına eşlik eden İlkcan Türek isimli kadın ise, “Bu vatanın değerini, Atatürk’ün, herkesin değerini bilmek lazım. Kolay kurulmadı. Ölünceye kadar da biz taşıyacağız” dedi.
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Bilecik merkezde eğitim veren Bala Hatun Anaokulu öğretmenleri eşliğinde yaşları 4 ile 6 arasında değişen anaokulu öğrencileri 26 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenledikleri "Bayrak" adlı koreografi büyük beğeni topladı. Okul bahçesinde 6 şerit halinde bezin birleşimde dev bir Türk Bayrağı haline gelmesinin yapan öğrencilerin videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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97 metrelik dev Türk bayrağı Cumhuriyet Bayramı'na özel Pendik Millet Bahçesi'nde açıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı kabine üyeleri, yüksek yargı temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.
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İşte yurttan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı manzaraları: