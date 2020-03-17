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Koronavirüs endişesi: İstanbul meydanlarındaki sessizlik havadan fotoğraflandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından İstanbulluların birçoğu evlerinde kalırken, kentin kalabalık olan meydan ve sahilleri boş kaldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Beşiktaş Sahili ve Kadıköy Sahili'ndeki sessizlik havadan görüntülendi.

17 Mart 2020 12:39

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından İstanbulluların birçoğu evlerinde kalırken, kentin kalabalık olan meydan ve sahilleri boş kaldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Beşiktaş Sahili ve Kadıköy Sahili'ndeki sessizlik havadan görüntülendi.

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Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında en son İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle insanlara açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunarak bulaşma riskinin artırılacağı değerlendirmesi sonrası kafe, lokanta, faaliyetlerini dün saat 00.00 itibariyle geçici süre durdurulduğu duyuruldu.

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İstanbul'un simge meydanı olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik dikkat çekti. İstanbul'un bir diğer insan yoğunluğu görülen noktaları olan Beşiktaş Sahili ve Kadıköy Sahili de boş kaldı. Sakinliğin gözlendiği meydan ve sahiller havadan görüntülendi

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Koronavirüs endişesi: İstanbul meydanlarındaki sessizlik havadan fotoğraflandı

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Koronavirüs endişesi: İstanbul meydanlarındaki sessizlik havadan fotoğraflandı

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Koronavirüs endişesi: İstanbul meydanlarındaki sessizlik havadan fotoğraflandı

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Koronavirüs endişesi: İstanbul meydanlarındaki sessizlik havadan fotoğraflandı

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Koronavirüs endişesi: İstanbul meydanlarındaki sessizlik havadan fotoğraflandı

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Koronavirüs endişesi: İstanbul meydanlarındaki sessizlik havadan fotoğraflandı

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Koronavirüs endişesi: İstanbul meydanlarındaki sessizlik havadan fotoğraflandı

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Koronavirüs endişesi: İstanbul meydanlarındaki sessizlik havadan fotoğraflandı

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Koronavirüs endişesi: İstanbul meydanlarındaki sessizlik havadan fotoğraflandı

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Koronavirüs endişesi: İstanbul meydanlarındaki sessizlik havadan fotoğraflandı

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Koronavirüs endişesi: İstanbul meydanlarındaki sessizlik havadan fotoğraflandı

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