Koronavirüs'e yakalanan Vida: Maçtan önce Caner'i öpmüş, 68 yaşındaki Güneş'e sarılmıştı
Türkiye - Hırvatistan maçına ilk 11'de başlayan ve 45 dakika oyunda kalan Beşiktaşlı stoper Domagoj Vida’nın Koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Vida'nın maçta temas ettikleri ise ortaya çıktı.
12 Kasım 2020 09:39
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Türkiye - Hırvatistan maçına ilk 11'de başlayan ve 45 dakika oyunda kalan Beşiktaşlı stoper Domagoj Vida’nın Koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Vida'nın maçta temas ettikleri ise ortaya çıktı.
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Luka Modric: Maç öncesi fotoğraf çektirip, kaptanlık pazubandını devre arasında Modric'e verdi.
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Caner Erkin: Eski takım arkadaşı ile maç öncesi bir hayli samimi şekilde sarıldı.
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Şenol Güneş: 68 yaşındaki hoca, eski öğrencisi sarıldı.
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Mert Çetin: Maç içinde bir duran topta Vida ile yakın temasta bulundu.
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Cenk Tosun: 45 dakika boyunca devamlı karşı karşıya gelen ikili, birçok pozisyonda temas halindeydi.
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Dorukhan Toköz: Takım arkadaşı Vida ile uzun uzun sohbet edip temasta bulundu.
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Hırvatistan Milii Takımı: Gol sevinci sırasında bütün takıma sarıldı.
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