T24 LogoT24 Logo

Koronavirüs'e yakalanan Vida: Maçtan önce Caner'i öpmüş, 68 yaşındaki Güneş'e sarılmıştı

Türkiye - Hırvatistan maçına ilk 11'de başlayan ve 45 dakika oyunda kalan Beşiktaşlı stoper Domagoj Vida’nın Koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Vida'nın maçta temas ettikleri ise ortaya çıktı.

12 Kasım 2020 09:39

18

Türkiye - Hırvatistan maçına ilk 11'de başlayan ve 45 dakika oyunda kalan Beşiktaşlı stoper Domagoj Vida’nın Koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Vida'nın maçta temas ettikleri ise ortaya çıktı.

28

Luka Modric: Maç öncesi fotoğraf çektirip, kaptanlık pazubandını devre arasında Modric'e verdi.

38

Caner Erkin: Eski takım arkadaşı ile maç öncesi bir hayli samimi şekilde sarıldı.

48

Şenol Güneş: 68 yaşındaki hoca, eski öğrencisi sarıldı.

58

Mert Çetin: Maç içinde bir duran topta Vida ile yakın temasta bulundu.

68

Cenk Tosun: 45 dakika boyunca devamlı karşı karşıya gelen ikili, birçok pozisyonda temas halindeydi.

78

Dorukhan Toköz: Takım arkadaşı Vida ile uzun uzun sohbet edip temasta bulundu.

88

Hırvatistan Milii Takımı: Gol sevinci sırasında bütün takıma sarıldı.

ETİKETLER

beşiktaşvidacaner erkinşenol güneş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24