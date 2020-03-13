Koronavirüs'e yakalanan ünlüler
Binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip Koronavirüs siyaset, spor ve magazin dünyasının ünlü isimlerini de etkiledi
13 Mart 2020 22:33
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Koronavirüs testi pozitif çıktı.
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'da da Koronavirüs tespit edildi
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63 yaşındaki Amerikalı aktör, Avustralya'da yaptırdıkları Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamış, Tom Hanks, "Eşim ve ben bir süre karantinada olacağız" demişti
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NBA oyuncusu Rudy Gobert'ın Koronavirüs testi pozitif çıkmış, NBA'de tüm maçlar ertelenmişti
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İspanya'da, Eşitlik Bakanı İrene Montero'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri'nin de Koronavirüs'e yakalandığı belirtilmişti
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Juventus, futbolcusu Daniele Rugani'nin Koronavirüs'e yakalandığını duyurmuştu
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Gürcistan Tarım Bakan Yardımcısı İuri Nozadze
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İtalyan Sağlık Şefi Roberto Stella da Koronavirüs'e yakalanmış, hayatını kaybetmişti
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İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries'in de sonucu pozitif çıktı
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Polonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jaroslaw Mika
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İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı General Farina
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Fransa Kültür Bakanı Franck Riester
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İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani
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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar
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Olympiakos başkanı Evangelos Marinakis
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Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin
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