Koronavirüs | Bu yaz otellerde neler değişecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle turizm sezonu başlarken özellikle oteller ve plajlarda yaşanacak değişiklikler hakkında uluslararası yönergeler yayımlanmaya başladı. Hatta bunlar kolay algılansın ve öğrenilsin diye animasyon görüntüleri de hazırlandı. "ABD Otel ve Konaklama Derneği", pazartesi günü standartları belirleyen bir yönergeyi kamuoyuna duyurdu. Kaynak: NTV
08 Mayıs 2020 22:05
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ABD Otel ve Konaklama Derneği" tarafından açıklanan yönergeye göre, artık resepsiyonlarda görevliler pleksiglas bariyerlerin arkasında olacak. Maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Otele giriş-çıkış işlemlerinizi online yani kendi başınıza yapacaksınız. Bavullarınızı taşıyacak bellboy artık yok. Konuklar anahtarsız ve temassız giriş-çıkış ile az sayıda kişiselleştirilmiş etkileşim yaşayacak.
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Aracınızı park edecek vale hizmeti de diğerleri gibi bu yaz itibariyle geçici olarak durdurulan hizmetler arasında. Otel asansörlerini en fazla 4 kişi kullanabilecek. Ancak metrekare hesabına göre bu 2 kişiyle sınırlandırılabilir.
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Kahvaltı, atıştırmalık, ikindi büfesi ve mini bar artık olmayacak. SPA, hamam, havuz gibi ortak etkileşimin yoğun olduğu mekanlar geçici olarak kapalı kalacak.
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Temizlik ve hijyen alanında adeta kendi adını bir markaya dönüştüren Singapur ise, "SG Clean Yönergesi" ile otellerde uyulacak salgın önlemlerini açıkladı.
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Buna göre, dezenfekte için kullanılacak kimyasallardan, ultraviyole temizlik araçlarına, kapı girişlerinde müşterilerin ateşlerini ölçecek tarama cihazlarından, odalarındaki havalandırma tertibatının filtresine kadar pek çok farklı önleme ilişkin standartlar uluslararası kamuoyu ile paylaşıldı.
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Yönergede, konuk odaları ve ortak alanları temizlemek için elektrostatik püskürtücüler ve ultraviyole teknoloji kullanılacağı belirtildi. Konukları ve otel personelini ayırmak için ön masalarda pleksiglas bariyer zorunluluğu gerektiği vurgulandı.
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İspanya'da ise plajlarda uygulanacak sosyal mesafe-fiziki paylaşım alanı animasyon filmi ile otel sahibi ve işletmecilerine duyuruldu.