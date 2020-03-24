Korona günleri | "Karantina uzarsa seks sıfırlanır"
Psikiyatr Doktor Ayhan Akcan, "Koronavirüs göre karantina günleri uzarsa çiftler arasında seks sıfırlanabilir, gerginlikler artabilir" dedi.
24 Mart 2020 23:10
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Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in haberine göre; yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina günlerinin ev içi etkilerine ilişkin konuşarak şu tavsiyelerde bulundu:
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“Zaman zaman ayrı odalarda kalın” - Gevşeme teknikleri var. Spor yapılabilir. zaman zaman ayrı odalarda oturulabilir, televizyonda farklı şeyler bakılabilir ya da yarım saat susularak oturulabilir.
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“Bol bol seks yapın önerisi gerçekçi değil” - Bazı uzmanların evde kalacak çiftlere yönelik “Bol bol seks yapın” önerisinin de gerçekçi olmadığını söyleyen Akcan, uzun karantina günlerinin seksi sıfırlayacağını, öfke kontrolünü düşüreceğini, iştah artışı ile şişmanlığı artırabileceğini ve uykusuzluk yapacağını söyledi.
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"Sürekli aynı ortamda kalmak strese neden olmakta" - Psikolog Bihter Merey de çiftler için fiziksel olarak yakın olmak duygusal açıdan da besleyici olduğunu belirterek şu tespiti yapıyor:
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"Ancak salgın sürecinde kısıtlı bir alanda sınırlanmak, gündelik rutinlerin değişmesi; bununla birlikte hayati tehditlerin ve belirsizliklerin mevcut olması bireylerde ve sürekli aynı ortamı paylaşmak durumunda kalan çiftlerde strese, çatışmalara, tahammül ve tolere sorunlarına neden olmaktadır."
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Bu dönemde hissedilen kaygı, korku, panik ya da depresif duyguların doğal olduğunu kaydeden ve “Ancak bireyleri zorlayan, bunlarla baş edebilmek için günlük rutinlerimizdeki yöntemlerimizi kullanamamızdır” diyen Merey, stresli sürecin çiftler arasında gerginlik yaratmaması için şu önerilerde bulundu:
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"Dinlenildiğini, anlaşıldığını hissetmek önemli"
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"Yalnız başına kalabileceğiniz alanlar da yaratın"