Köpeğiniz tatlı bakışlarından baharda çiçek açan ağaçlara; The Guardian, telefonunuza dalıp kaçırdığınız anları listeledi
The Guardian gazetesi özellikle çocuklarda gittikçe artan ekran bağımlılığına dikkati çekmek için bir 'kaçırılan anlar' listesi hazırladı. Uzmanlar bir süredir telefon ya da bilgisayar başında geçirilen sürenin kısaltılması gerektiğini vurguladı. Guardian'ın haberinde insanların etraflarındaki güzel manzaralardan komik anlara pek çok olayı telefonlarına dalıp gittikleri vurgulandı.
12 Şubat 2020 12:56
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The Guardian gazetesi özellikle çocuklarda gittikçe artan ekran bağımlılığına dikkati çekmek için bir 'kaçırılan anlar' listesi hazırladı. Uzmanlar bir süredir telefon ya da bilgisayar başında geçirilen sürenin kısaltılması gerektiğini vurguladı. Guardian'ın haberinde insanların etraflarındaki güzel manzaralardan komik anlara pek çok olayı telefonlarına dalıp gittikleri vurgulandı.