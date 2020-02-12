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Köpeğiniz tatlı bakışlarından baharda çiçek açan ağaçlara; The Guardian, telefonunuza dalıp kaçırdığınız anları listeledi

The Guardian gazetesi özellikle çocuklarda gittikçe artan ekran bağımlılığına dikkati çekmek için bir 'kaçırılan anlar' listesi hazırladı. Uzmanlar bir süredir telefon ya da bilgisayar başında geçirilen sürenin kısaltılması gerektiğini vurguladı. Guardian'ın haberinde insanların etraflarındaki güzel manzaralardan komik anlara pek çok olayı telefonlarına dalıp gittikleri vurgulandı.

12 Şubat 2020 12:56

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The Guardian gazetesi özellikle çocuklarda gittikçe artan ekran bağımlılığına dikkati çekmek için bir 'kaçırılan anlar' listesi hazırladı. Uzmanlar bir süredir telefon ya da bilgisayar başında geçirilen sürenin kısaltılması gerektiğini vurguladı. Guardian'ın haberinde insanların etraflarındaki güzel manzaralardan komik anlara pek çok olayı telefonlarına dalıp gittikleri vurgulandı.

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Gün batımı

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Size tatlı gözlerle bakan köpeğiniz

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Kedinizin sevimli anları

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Dolunay

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Buzda kayıp düşen insanlar

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Telefona bakarken elektrik direğine çarpanlar

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Çiçek açmış ağaçlar

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Havai fişekler

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Tırnaklarınızın durumu

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Sokağınızda yeni bir grafitti

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Etrafınızdaki herkesin telefonlarına daldığı an

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Toplu taşımadaki boş yerler

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Uyku

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