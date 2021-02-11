Konya'da obruk sayısı bir yıl içinde 600'e yükseldi!
Konya'nın Karapınar ilçesinde, yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen ve daha önce 350 olarak bilinen obruk sayısı 600'e ulaştı.
11 Şubat 2021 11:54
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Karapınar ilçesinde obrukların tehlikesi her geçen gün artıyor. Bunun üzerine AFAD ve Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Karapınar bölgesinde obrukların sayısı, yeri, oluşturdukları riskler ve obruk olabilecek bölgelerin belirmesi için çalışma yapıldı.
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Çalışmalarla bölgenin risk haritasının oluşturulacağını belirten Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, "Havzadaki obrukların nerelerde bulunduğu, boyutları, derinlikleri, içerisinde su bulunup bulunmadığı gibi çalışmalar yaptık ve saha çalışmalarını tamamladık. Havzada obruk oluşabilecek yerler, obruk riski taşıyan, taşımayan ya da olabilecek olan yerler şu anda deprem bölgesi haritası gibi, obruk risk haritası veya tehlike haritası ortaya konulacak." diye konuştu.
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Prof. Dr. Arık, bölgedeki obruk sayısının 2020 yılına kadar 360 civarı olduğunu belirlediklerini; ancak son çalışmayla bu sayının 600'e ulaştığının saptandığını söyledi.
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Obrukların insan hayatını tehdit eder duruma geldiğini kaydeden Arık, ''Buradaki vatandaşlarla ortak bir çalışma yürütmemiz gerekiyor. Bu obrukların birçoğu yayla dediğimiz, içerisinde hayvanların ve insanların olduğu yerlerde meydana geliyor. Geçmişte dağlık alanlarda meydana gelen obrukları, biz ilginç yer şekilleri olarak görüyorduk. Şu anda insan hayatını tehdit eden bir konuma geldi." ifadelerini kullandı.
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Konya'da obruk sayısı bir yıl içinde 600'e yükseldi!
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Konya'da obruk sayısı bir yıl içinde 600'e yükseldi!
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Konya'da obruk sayısı bir yıl içinde 600'e yükseldi!
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Konya'da obruk sayısı bir yıl içinde 600'e yükseldi!
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Konya'da obruk sayısı bir yıl içinde 600'e yükseldi!