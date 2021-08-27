Konya'da obruk içerisinde obruk oluştu

Konya'da yıllar önce oluşan obruğun içerisinde, 2 metre derinliğinde yeni bir obruk meydana geldi.
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, yıllar önce oluşan obruğun içerisinde, 45 metre çapında 2 metre derinliğinde obruk meydana geldi.
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Reşadiye Mahallesi Averen Mevkisi'ndeki Kayalıbaşı Obruğu'nun içerisinde, çökme ve yarıkları görenler durumu yetkililere bildirdi.
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İlçeye 23 kilometre mesafedeki eski obruk oluşumunun içerisinde, 2 metre derinliğindeki yeni oluşumun, birkaç gün önce meydana geldiği tahmin ediliyor.
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Bölgede yaşayan 60 yaşındaki Bahattin Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruk bölgesinde çökmelerin devam ettiğini söyledi.
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Civarda çok sayıda obruk oluşumuna şahit olduklarını anlatan Parlak, "Bu Kayalıbaşı Obruğu'nun içerisinde çocukluğumuzdan beri gezer dolaşırdık. Çok eski oluşumun içerisinde yeni obruğu görmek için geldim. Buralarda koyunlar otlatılırdı, insanlar geçerdi" dedi.