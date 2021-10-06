KONDA anketi: İyi Parti'nin oy oranı yüzde 19'u geçti; Cumhur İttifakı’nda gerileme sürüyor
Kamuoyu araştırma şirketi KONDA’nın eylül ayı anketinin sonuçları belli oldu. Sonuçlara göre Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 41,6’ya geriledi.
06 Ekim 2021 19:43
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Kamuoyu araştırma şirketi KONDA’nın eylül ayı anket sonucuna göre Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 41,6’ya geriledi.
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Millet İttifakı’nı oluşturan iki partiden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti’nin toplam oyu, eylül ayında yüzde 2,8 artarak yüzde 44,1 oldu.
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Medyascope'un haberine göre; KONDA eylül ayı kamuoyu anketinde öne çıkan bazı detaylar şöyle:
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Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) ise temmuz ayında yüzde 36,1 olan oy oranı eylül ayında yüzde 32,7’ye indi. Cumhurbaşkanlığı seçimi göz önüne alındığında mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir sonraki seçimi kazanmasını “olumsuz” olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 64.
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Eylül ayında muhalefet blokunda CHP’nin oy oranı yüzde 24,8’e düştü, İYİ Parti’nin oy oranı ise yüzde 19,3’e çıktı. Temmuz ayında CHP’nin oy oranı yüzde 25,6 iken, İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 15,7’ydi.
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Ankete göre eylül ayında CHP’nin oy oranı yüzde 0,8 azalırken, İYİ Parti’nin oy oranı ise yüzde 3,6 arttı.
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Millet İttifakı göz önüne alındığında, eylül ayında CHP ve İYİ Parti’nin toplam oyu yüzde 2,8 artış ile yüzde 44,1 oldu.
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Eylül ayında Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) oy oranı yüzde yüzde 11,7 olarak belirlendi.
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Temmuz ayında HDP’nin oy oranı yüzde yüzde 11,2 idi. Ankete göre eylül ayında HDP’nin oy oranı yüzde 0,5 yükseldi.
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Temmuz ayında Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi dâhil “diğer partiler”in toplam oyu yüzde 0,5 artarak ile yüzde 2,6’ya yükseldi.