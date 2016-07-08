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Komünizm mutluluğun resmini çizerse

08 Temmuz 2016 22:21

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Chinese Propaganda Posters (Çin'in Propaganda Afişleri) adlı kitap Mao'nun iktidarda olduğu Çin'in yaklaşık 30 yılının sanatsal bir özeti.

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Chinese Propaganda Posters (Çin'in Propaganda Afişleri) adlı kitap, sanatçı ve tasarımcı Max Gottschalk'ın koleksiyonundaki yüzlerce propaganda sanatı ürününü ve fotoğrafını bir araya getirdi

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Bunlar bir zamanlar devlet dairelerinde, fabrikalarda, okullarda ve yurtlarda asılmış afişler

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Bunlar hepsinin tek bir amacı vardı, Çin halkı birlik olup bu fotoğraflardaki ahlaki değerleri takip ederse muhteşem bir geleceğe sahip olacağını düşünecekti.

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‘Büyük Öğretmen’, ‘Büyük Önder’ gibi Mao kültünü yaratmaya yardımcı olan bu afişlerden Kültür Devrimi sırasında 2 milyar 200 milyon adet basıldı.

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Bunlar bir zamanlar devlet dairelerinde, fabrikalarda, okullarda ve yurtlarda asılmış afişler.

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‘Büyük Öğretmen’, ‘Büyük Önder’ gibi Mao kültünü yaratmaya yardımcı olan bu afişlerden Kültür Devrimi sırasında 2 milyar 200 milyon adet basıldı.

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