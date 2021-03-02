Komşusu, elinde bıçakla oyuncu Melisa Döngel'in evine girmeye çalıştı!
Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan oyuncu Melisa Döngel, belediye işçilerini bıçakla yaralayan komşusunu uyardığı için ölümden döndü. Oyuncunun "Polisi arayacağım" demesi üzerine öfkelenen komşusu, elindeki bıçakla oyuncunun evine girmeye çalıştı.
02 Mart 2021 12:04
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Melisa Döngel'in Sarıyer'e bağlı Ferah Evler Mahallesi'nde olay çıktı. Oyuncunun yaşadığı olay karakolda bitti.
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Sabah'ta yer alan habere göre; mahalle sakinlerinden Yusuf K., gürültü yaptıkları gerekçesiyle belediye işçilerine bıçakla saldırıp yaraladı.
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Olayı pencereden gören Döngel, duruma müdahale ederek "Polisi arayacağım" dedi.
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Bu sözlere öfkelenen komşusu, oyuncuya küfür ederek oturduğu eve girmeye kalktı.
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Olay yerine gelen polis saldırgan komşuyu yakaladı.
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Savcılık, Yusuf K. hakkında soruşturma başlattı.
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Komşusu, elinde bıçakla oyuncu Melisa Döngel'in evine girmeye çalıştı!