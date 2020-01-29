Kobe Bryant ve kızının öldüğü helikopter kazasının enkazının görüntüleri paylaşıldı
29 Ocak 2020 08:09
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Kobe Bryant ve kızının öldüğü helikopter kazasının enkazının görüntüleri paylaşıldı
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NBA'in efsane ismi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın dünyayı yasa boğan ölümünün ardından sıcak bir gelişme daha yaşandı. Amerikan Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu (NTSB), helikopter kazasının enkaz görüntülerini paylaştı. Enkaz görüntülerinde yaşanan dehşetin bütün izleri görülürken, helikopterden geriye eser kalmadığı görüldü.
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Kobe Brant ve kızı Gianna'nın da aralarında bulunduğu 9 kişiyi taşıyan helikopter, Kalifornia'nın Calabasas yakınlarında düştü. Kazanın görüntüleri, Amerikan Ulusal Ulaştırma Kurulu'nun onayıyla görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.
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Kazanın görüntüleri, Amerikan Ulusal Ulaştırma Kurulu'nun onayıyla görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Kaza alanından gelen son bilgilere göre ekipler sadece 3 cesede ulaşılabildi. Ortaya çıkan 3 cesedin kimlikleri henüz tespit edilemezken geriye kalan 6 cesedi arama çalışmaları devam ediyor.
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Bulunan cesetlerin Kobe Bryant ve kızına ait olup olmadığı ise henüz net değil. People dergisinin haberine göre Kobe Bryant ve eşi Vanessa, aynı hava aracına birlikte binmeme konusunda bir anlaşma yapmıştı.
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Dün ise Kkazadan yalnızca 31 dakika öncesinde ait olduğu anlaşılan görüntüler ortaya çıktı. Kaliforniya semalarında Kobe Bryant'ın helikopterini gören David Lyudmirsky adlı şahıs, bir tuhaflık olduğunu fark etti. Hemen telefonuna sarılan Lyudmirsky, sürekli çember çizen helikopterin videosunu çekmeye başladı. Lyudmirsky, helikopterin yaklaşık 15 dakika havada daire çizdiğini ifade etti.
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Videoyu paylaşan Lyurminski olayı şöyle anlattı; "Glendale'deki evimin üzerinde yaşanan garip olayın fotoğrafını ve videosunu çekmeye çalışmıştım. Ne yazık ki kazadan 31 dakika önce videosunu çektiğim helikopterin Kobe'nin kızıyla hayatını kaybettiği helikopter olduğunu bilmiyordum."
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İşte Amerikan Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu'nun paylaştığı görüntülerden kareler: