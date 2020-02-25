Kobe Bryant'a binlerce hayranı, efsane olduğu yerde veda etti
T24 Dış haberler - Efsane basketbolcunun hayranları, 26 Ocak’ta bir helikopter kazasından hayatını kaybeden Kobe Bryant ve kızına son bir kez saygılarını sunmak için 24 numaranın Lakers formasıyla yüzlerce maça çıktığı Staples Center’da toplandı.
25 Şubat 2020 11:05
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Efsane basketbolcunun hayranları, 26 Ocak’ta bir helikopter kazasından hayatını kaybeden Kobe Bryant ve kızına son bir kez saygılarını sunmak için 24 numaranın Lakers formasıyla yüzlerce maça çıktığı Staples Center’da toplandı.
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Binlerce kişilik kalabalık, Staples Center’ı bir kez daha “Kobe! Kobe! Kobe!” tezahüratlarıyla inletti.
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Efsane basketbolcunun eşi Vanessa Bryant, Bryant ve 13 yaşındaki kızı hakkında kazadan 29 gün sonra ilk kez konuştu. Vannessa Bryant, “Tanrı onların bu dünyada ayrı yaşayamayacağını biliyordu. Bu yüzden onları beraber cennete getirmek zorunda kaldı” dedi.
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Anma törenine birçok ünlü isim katıldı.
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NBA tarihinin en iyi basketbolcularından biri kabul edilen Michael Jordan, tören sırasında konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Jordan, Kobe’nin ölümüyle kendisinin de bir parçasının öldüğünü ifade etti.