Kızına öyle bir oda hazırladı ki...
23 Ağustos 2017 18:05
123
ABD'de yaşayan bir baba, kızının odası için yepyeni bir dekorasyon düşündü.
223
Tek başına bu hayalini gerçekleştirmeye karar veren adam odayı baştan aşağı yenilemeye karar verdi.
323
Duvara bir ağaç tasarlayan baba bunun için önce çizim yaptı...
523
Ardından tellerle bu ağacı sabitleyecek platform oluşturdu.
623
Ağacın dallarının arasına elektrik bağlantısı çekerek ışıklandırılmasını sağlayan baba yaptıklarını etap etap kaydetti.
723
Daha sonra bu odayı yapış aşamalarını sosyal medyadan paylaşan baba kızını da bu sürece dahil etti.
823
Babasının kendisine hazırladığı sürprizin nasıl yapıldığını izleyen küçük kız odanın bitmiş hali karşısında adeta büyülendi.
© Tüm hakları saklıdır.