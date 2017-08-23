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Kızına öyle bir oda hazırladı ki...

23 Ağustos 2017 18:05

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ABD'de yaşayan bir baba, kızının odası için yepyeni bir dekorasyon düşündü.

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Tek başına bu hayalini gerçekleştirmeye karar veren adam odayı baştan aşağı yenilemeye karar verdi.

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Duvara bir ağaç tasarlayan baba bunun için önce çizim yaptı...

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Ardından tellerle bu ağacı sabitleyecek platform oluşturdu.

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Ağacın dallarının arasına elektrik bağlantısı çekerek ışıklandırılmasını sağlayan baba yaptıklarını etap etap kaydetti.

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Daha sonra bu odayı yapış aşamalarını sosyal medyadan paylaşan baba kızını da bu sürece dahil etti.

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Babasının kendisine hazırladığı sürprizin nasıl yapıldığını izleyen küçük kız odanın bitmiş hali karşısında adeta büyülendi.

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