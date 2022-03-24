Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpiriçci'nin yer aldığı Netflix dizisinden ilk kareler
24 Mart 2022 15:18
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Netflix, başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin yer aldığı 'Yakamoz S245'ten ilk görselleri yayınladı.
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Yalnızca ses kaydından oluşan bir tanıtım da paylaşan platform, dizinin yayın tarihini de 20 Haziran olarak açıkladı.
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Uzun süredir ekranlara ara veren Kıvanç Tatlıtuğ, dijital bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Tatlıtuğ'un, başrolünü Özge Özpirinçci ile paylaştığı Netflix dizisi "Yakamoz S245"in ilk sezon çekimleri, geçtiğimiz yıl tamamlanmıştı
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