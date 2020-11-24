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Kıvanç Tatlıtuğ için La Casa de Papel iddiası

24 Kasım 2020 11:29

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Netflix dizisi La Casa de Papel'in 5. sezonu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ dizinin yeni sezonunda yer alacak

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İddiaya göre, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ dizinin yeni sezonunda yer alacak

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Kıvanç Tatlıtuğ'un La Casa de Papel'in 5. sezon çekimlerine katılmak üzere yakında İspanya'ya gideceği de iddia edildi

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Kıvanç Tatlıtuğ için La Casa de Papel iddiası

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Kıvanç Tatlıtuğ için La Casa de Papel iddiası

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NetflixKıvanç Tatlıtuğla casa de papel
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