Kıvanç Tatlıtuğ için La Casa de Papel iddiası
24 Kasım 2020 11:29
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Netflix dizisi La Casa de Papel'in 5. sezonu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ dizinin yeni sezonunda yer alacak
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İddiaya göre, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ dizinin yeni sezonunda yer alacak
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Kıvanç Tatlıtuğ'un La Casa de Papel'in 5. sezon çekimlerine katılmak üzere yakında İspanya'ya gideceği de iddia edildi
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Kıvanç Tatlıtuğ için La Casa de Papel iddiası
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Kıvanç Tatlıtuğ için La Casa de Papel iddiası
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