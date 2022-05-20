Kıvanç Tatlıtuğ: Dönüşmeye başladım

Geçtiğimiz ay oğlu Kurt Efe'ye kavuşan Kıvanç Tatlıtuğ, babalığın kendisinde yarattığı değişimi anlattı
20 Mayıs 2022 23:12
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Geçtiğimiz ay oğlu Kurt Efe'ye kavuşan Kıvanç Tatlıtuğ, babalığın kendisinde yarattığı değişimi anlattı
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İlk kez baba olma mutluluğunu yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, "Dünyanın en güzel duygusu, kelimelerle ifade edilmez. Allah isteyen herkese nasip etsin." sözleriyle sevincini dile getirmişti.
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Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez de babalığı anlattı. L'Officiel'e konuşan ünlü oyuncu şunları söyledi:
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"Diyorlar ki erkekler çocukları doğmadan babalık hissiyatına giremezler. Bende tam tersi oldu. Başak'ın karnının büyüdüğünü hissediyorum. Karnı gözlerimin önünde büyürken benim o hissiyata girememem mümkün mü sence? Dönüşmeye başladım. Çekmiş olduğu sıkıntıyı kendi bedenimde hissetmeye başladım. Büyülü bir şey..."
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Ünlü oyuncu, eşiyle ilgili olarak da "Ben Başak’ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi." dedi.
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Tatlıtuğ, ardından sözlerine şöyle devam etti:
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"Bir insanı sevmek, onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte... Devamını getirebilmek asıl mesele."