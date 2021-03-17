Kıvanç Tatlıtuğ'dan Koronavirüs açıklaması: Çok sonra fark ettik
Stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte arkadaşlarıyla buluşan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylanda Covid-19'u atlattığını açıkladı.
17 Mart 2021 10:22
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Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Arkadaşları ile buluşan çift, yemek yiyerek sohbet etti. Tatlıtuğ çifti mekan çıkışı basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Tatlıtuğ, Koronavirüs salgını nedeniyle pandeminin ilk zamanlarında doğa ile iç içe vakit geçirdiklerini belirtti. Ünlü oyuncu, "Biliyorsunuz biz şehir dışında yaşıyoruz. O dönem doğa ile iç içe olmak, en azından evden dışarı çıkabiliyor olmak iyiydi" dedi.
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Geçtiğimiz aylarda yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği hastanede yapılan test sonucu zatürre olduğu anlaşılan Tatlıtuğ, rahatsızlığından uzun bir zaman sonra yapılan Koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.
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Ünlü oyuncu, "Koronavirüs ile zatürre şu anda birbirinden çok ayırt edilebilmediği için rahatsızlandıktan sonra birçok insan gibi farkına vardık ki ben önceden bunu geçirmişim ama bu bir zatürre olarak kayıtlara geçmişti. Ondan sonraki testler sonucunda bunun olduğunun farkına vardık. Böyle geldi, geçti" dedi.
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Dizi setinde Cesur Yürek filminin müziğini mızıka ile çalan ve büyük beğeni toplayan Tatlıtuğ, "Başak ile ben Cesur Yürek filminin çok seviyoruz. O yüzden çalmak istedim" ifadelerini kullandı.