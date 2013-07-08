Okuma alışkanlığı kazandıran kitaplar

Herkes Shakespeare okumalı, bu kesin. Shakespeare, adının ağırlığı nedeniyle ilk bakışta korkutucu gibi gelse de, cinayet, intikam, hayaletlerle dolu bir hikâye olan Hamlet’i okurken sıkılmak olanaksız.
29
Salinger’ın 'Çavdar tarlasında çocuklar' eseri belki de gençlik yıllarında okunmalı. Gençlik yıllarına has memnuniyetsizlik ve kafa karışıklığı halini çok güzel yansıtır kahramanımız Holden.
39
Kamp ateşi etrafında anlatılan hikaâyeler arasında en sarsıcı olanlardan biri. İnsanlık durumuna has korkutucu gerçekleri gözler önüne seren bu sarsıcı romanı evinizin güvenli duvarları ardında okurken bile etkileneceksiniz.
49
Geçtiğimiz aylarda sinema uyarlaması da vizyona giren Muhteşem Gatsby, 'Büyük Amerikan Romanı' denince akla gelen ilk örneklerden.
59
Fantastik edebiyatla ilgili düşüncelerinizin ne olacağınıöğrenmek için de türün modern anlamda ilk örneklerinden Hobbit ile başlayabilirsiniz.
69
Amerikan edebiyatının en ilginç ve önemli isimlerinden olan Mark Twain, kitap okumayı sevmek söz konusu olunca başlangıç için iyi bir ad olabilir. Sürükleyiciliği ve eğlenceli dilinin yanı sıra toplumsal eleştirileri de harmanlayan Huckleberry Finn’in Maceraları ise ideal bir seçim gibi görünüyor.
79
Toni Morrison’ın başyapıtı olan Beloved, yakın tarihte yazılmış en iyi kitaplardan biri olarak değerlendiriliyor.
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Virginia Woolf’u okumak, bilinçakışı yöntemiyle yazdığı için ilk başta biraz zor gelebilir ama okur yılmazsa romanı bitirdiğinde kazanacağı şey çok fazla.
99
Bir başka klasik roman olan Bülbülü Öldürmek aynı zamanda Pulitzer Ödülü’nü de kazanmış. 1930‘ların Büyük Bunalım döneminde geçen romanın, tarihi perspektifi açısından da ilgi çekici, sıcak bir hikâyesi var.