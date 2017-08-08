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Kısmi Ay tutulmasının izlenebildiği Türkiye'den dikkat çeken kareler

08 Ağustos 2017 02:48

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2017’nin en önemli doğa olaylarından biri olarak gösterilen kısmi ay tutulması bu akşam gerçekleşti. En çok Rusya’dan görülen tutulma Türkiye’nin de her yerinden izlendi.Ay tutulması, Ortadoğu, Avrupa, Pasifik ve Asya gibi çeşitli kıtalar da takip edildi.

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Kısmi Ay tutulması, Türkiye saati ile (TSİ) 20:23 sıralarında Dünya’nın tam gölge konisine girerek parçalı tutulma başladı. Tutulma ortasına 21:20 civarında ulaşarak saat 22:18’de sona erdi.

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