Kısıtlamayla İstanbul'da meydanlar sessizliğe büründü
Çok yüksek riskli iller arasında olan İstanbul'da 2 Nisan Cuma akşamı yeniden sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla meydanlar sessizliğe büründü.
04 Nisan 2021 02:10
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29 Mart'ta yapılan kabine toplantısında düşük, orta yüksek ve çok yüksek riskli iller yeniden belirlendi.
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Çok yüksek riskli iller kategorisindeki İstanbul'da cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yeniden başlandı.
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Bir ay sonra yeniden uygulanan kısıtlamanın ilk gününde meydanlar boş kaldı.
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Sultanahmet, Ayasofya ve Eminönü Meydanı ile Galata Köprüsü’ndeki sakinlik havadan görüntülendi.
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