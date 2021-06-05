Kısıtlamasız ilk cumartesi; vatandaşlar, Belgrad Ormanı ve sahillere akın etti
İstanbul'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar, Belgrad Ormanı'na ve Küçükçekmece'de Menekşe Plajı'na akın etti. Belgrad Ormanı'na girişte, araç kuyruğu metrelerce uzadı. Antalya'da da vatandaşlar sahilleri doldurdu.
05 Haziran 2021 15:33
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Kısıtlamasız ilk cumartesi; vatandaşlar, Belgrad Ormanı ve sahillere akın etti
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Uzun zamandır Koronavirüs nedeniyle hafta sonlarında sokak kısıtlaması uygulanıyordu. Vaka sayılarının düşmesinin ardından kısıtlaması kaldırıldı.
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Kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı denize girmek için gelenlerle hareketlendi. Sabah saatlerinden itibaren plaja gelenlerin bir kısmı denize girerken bir kısmı da sahilde güneşlenmeyi tercih etti.
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Kısıtlamasız ilk cumartesi; vatandaşlar, Belgrad Ormanı ve sahillere akın etti
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Araçlarıyla gelenler Belgrad Ormanı girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Uzun süre araçlarıyla Belgrad Ormanı girişinde bekleyenler içeriye girdiklerinde ağaçların gölgesine sığındı. Ailesiyle vakit geçirenler, kahvaltılarının ardından semaverleri ile çay içti. Öğle yemeği için de mangallara kömürler atıldı. Yürüyüş, piknik veya doğa havası almak için ormana gelenler Belgrad Ormanı'nda yoğunluk oluşturdu. Gelenlerin masalarının arasında sosyal mesafe olduğu görüldü.
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Ailesi ile Belgrad Ormanı'na gelen Gürsel Karakömür, "Harika geçiyor, özlemişiz, çok iyi oldu insanlar da mutlu ailemizle dışarı çıkabildik. Güzel oldu çocuklarımızı aldık getirdik. Yarın sınavlar olduğu için çocuklarımıza da çok iyi oldu. Uzun zamandır insanlar dışarı çıkamayınca, her taraf dolu hatta biz erken gelmemize rağmen trafik oluştu. İnsanlar özlemiş" diye konuştu.
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Oğlunun doğum gününü kutlamak için Belgrad Ormanı'na gelen Gülay Pamukçu ise " Bizim için güzel çok fazla evde kaldık. Bu şekilde çocuklar daha mutlu. Açık havada ancak rahat edebiliyoruz. Yoğun herkes ilk günün tadını çıkarmak istedi, kaçış gibi oldu bakalım dönüş yolu nasıl olacak" dedi.
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Antalya'da kademeli normalleşmenin ilk cumartesi gününde güzel havanın etkisiyle vatandaşlar mesire alanlarına ve sahile akın etti. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar serinlemek için denize girdi.
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Güneşin ve denizin keyfini çıkaran vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sahildeki yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sarısu mesire alanında da koronavirüs tedbirleri gereği 'Aynı aileden olanların dışında aynı masada piknik yapılması sakıncalıdır', 4 kişilik mangal ünitelerinin 2'sine 'Sosyal mesafe kuralları nedeniyle mangal ünitesi iptal edilmiştir' gibi birçok uyarıcı tabela yer aldı.
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Kısıtlamasız ilk cumartesi; vatandaşlar, Belgrad Ormanı ve sahillere akın etti
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Kısıtlamasız ilk cumartesi; vatandaşlar, Belgrad Ormanı ve sahillere akın etti
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Kısıtlamasız ilk cumartesi; vatandaşlar, Belgrad Ormanı ve sahillere akın etti
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Kısıtlamasız ilk cumartesi; vatandaşlar, Belgrad Ormanı ve sahillere akın etti
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Kısıtlamasız ilk cumartesi; vatandaşlar, Belgrad Ormanı ve sahillere akın etti (dha)