Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde, İstiklal Caddesi'nde yoğunluk
Koronavirüs'le mücadele kapsamında aylardır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kısmen kalkmasıyla vatandaşlar Taksim’e akın etti.
06 Mart 2021 16:17
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Koronavirüs'le mücadele aylardır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın normalleşme kararlarını açıklamasıyla birlikte bazı illerde tamamen kalkarken bazı illerde ise sadece cumartesi günü kalktı.
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İstanbul’da sadece Cumartesi günleri kalkan kısıtlamada vatandaşlar sokaklara döküldü.
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Şehrin en uğrak ve turistik yerlerinden olan Taksim Meydanı’na vatandaşlar adeta akın etti.
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Aylardır hafta sonunda sadece turistleri ağırlayan Taksim Meydanı, uzun zaman sonra eski görüntüsüne 'kavuştu'.