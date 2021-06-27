Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
Kademeli normalleşme kapsamında pazar günü uygulanan son sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul'daki meydanlar ve sahiller boş kaldı.
27 Haziran 2021 16:41
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Koronavirüs ile mücadelede, 1 Temmuz itibariyle normalleşme kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları son bulacak.
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Hafta sonu kısıtlamasının uygulandığı son pazar gününde meydanlar ve sahiller havadan görüntülendi.
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Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler tarihi yerleri gezerken; Eminönü, Sultan Ahmet ve Taksim meydanları, Galata Köprüsü ve Bebek boş kaldı.
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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
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