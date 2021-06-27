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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı

Kademeli normalleşme kapsamında pazar günü uygulanan son sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul'daki meydanlar ve sahiller boş kaldı.

27 Haziran 2021 16:41

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Koronavirüs ile mücadelede, 1 Temmuz itibariyle normalleşme kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları son bulacak.

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Hafta sonu kısıtlamasının uygulandığı son pazar gününde meydanlar ve sahiller havadan görüntülendi.

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Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler tarihi yerleri gezerken; Eminönü, Sultan Ahmet ve Taksim meydanları, Galata Köprüsü ve Bebek boş kaldı.

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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı

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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı

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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı

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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı

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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı

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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı

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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı

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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı

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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı

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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı

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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı

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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı

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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı

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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı

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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı

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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasıİstanbulmeydansahilköprü
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