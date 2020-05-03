Kısıtlamalar hafifliyor; İspanya'da insanlar 48 gün sonra sokaklara akın etti
Yeni tip Koronavirüs’ün (Covid-19) en çok etkili olduğu ülkelerden biri olan İspanya’da 14 Mart’tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı aşamalı olarak gevşetiliyor. Dün ilk defa yetişkinlerin sokakta egzersiz ve yürüyüş yapmalarına izin verildi. İspanya’da sokaklar yürüyüş yapan insanlarla doldu.
03 Mayıs 2020 10:39
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Yeni tip Koronavirüs’ün (Covid-19) en çok etkili olduğu ülkelerden biri olan İspanya’da 14 Mart’tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı aşamalı olarak gevşetiliyor. Dün ilk defa yetişkinlerin sokakta egzersiz ve yürüyüş yapmalarına izin verildi. İspanya’da sokaklar yürüyüş yapan insanlarla doldu.
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Genç yetişkinlerin 06.00 ile 10.00 saatleri ve akşam 20.00 ile 23.00 saatleri arasında sokağa çıkmasına izin verilirken, 70 yaş üstü vatandaşların ise sabah saat 10.00’dan 12.00’ye, akşam ise 19.00’dan 20.00’ye kadar sokağa çıkabilecekler.
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İspanya’da geçtiğimiz günlerde 14 yaş altı çocukların aileleri ile birlikte 1 saat sokağa çıkmasına izin verilmişti.
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İspanya'da yeni tip Koronavirüs vaka ı 245 bin 567’ye, hayatını kaybedenler ise 25 bin 100’e yükseldi.