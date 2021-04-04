Kısıtlamalara uymayanlara ceza yağdı!

58 ilde 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının dün gece saat 21.00'de başlamasının ardından kısıtlamaya uymayanlara ceza kesildi.
04 Nisan 2021 03:08
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İstanbul Ataşehir'de kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence mekanına polis baskın yaptı.
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İçeride bulunan 6 kişiye kısıtlama ve sosyal mesafe kuralını ihlalden 18 bin 900 TL para cezası kesilirken, işletme sahibine de ceza yazıldı.
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Kırıkkale’de kumar oynanan bir kıraathaneye operasyon düzenlendi. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan 9 kişiye toplam 56 bin 250 lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi hakkında da idari işlem başlatıldı.
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43 ilin geçiş güzergâhında yer alan Kırıkkale’de denetimler sıklaştırıldı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte şehirler arası seyahat eden kişilerin HES kodu ve seyahat izin belgeleri kontrol edildi.