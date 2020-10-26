Kırmızı Oda'ya iki sürpriz oyuncu konuk olacak
TV8 ekranlarında cuma akşamları izleyiciyle buluşan, yeni sezonun en çok izlenen dizilerinden olan OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda kadrosuna, iki sürpriz oyuncu konuk oluyor.
26 Ekim 2020 14:02
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TV8'in OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda dizisi etkileyici konusu kadar ünlü konuk oyuncularıyla da gündemden düşmüyor
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Gerçek hikâyeleri ekranlara taşıyan dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlandı.
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Yönetmenliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un yazdığı diziye Burcu Kara ile Beyti Engin konuk oyuncu oluyor.
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İki oyuncunun hangi rollere hayat vereceği hakkında bilgi verilmedi.
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Kırmızı Oda'ya iki sürpriz oyuncu konuk olacak
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