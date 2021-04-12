Kırmızı Oda'ya bir transfer daha!
TV8 ekranlarında cuma akşamları izleyiciyle buluşan OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna Uğur Yücel'in ardından, usta bir oyuncu daha dahil oldu.
12 Nisan 2021 12:38
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Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ‘Kırmızı Oda’nın kadrosuna usta oyuncu Itır Esen katılıyor.
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TV8 ekranında yayınlanan ‘Kırmızı Oda’ya otuz üçüncü bölümde dahil olacak Itır Esen; Vahit’in eşi, Zafer’in annesi Nurcihan karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.
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Zafer’in hayranlıkla bahsettiği, padişah soyundan gelme, aristokrat, saygın ve güzel bir kadın olan Nurcihan, tedavisi sırasında eşi Vahit’e destek olmaktan geri durmayacak.
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Vahit’in eşi Nurcihan ile ilişkisi, Doktor Hanım’ın üzerinde durduğu konulardan biri olacak.
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Kırmızı Oda'ya bir transfer daha!
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