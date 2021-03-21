Kırmızı Oda'ya 2 yeni transfer

TV8 ekranlarında cuma akşamları izleyiciyle buluşan OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda dizisinin 30. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Sevilen diziye iki ünlü oyuncu konuk oluyor.
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Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ‘Kırmızı Oda’nın kadrosuna ünlü oyuncular Yiğit Özşener ve Esra Ronabar katılıyor.
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TV8 ekranında yayınlanan tüm bölümleriyle reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kırmızı Oda’ya otuzuncu bölümde dahil olan Yiğit Özşener, zengin iş adamı Zafer karakterine hayat verirken; Esra Ronabar ise Zafer’in eşi ve tescilli güzel Nihal karakteriyle izleyiciyle buluşacak.
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Eşine büyük bir aşkla bağlı olan Nihal, bayılmalarının çözümünü Doktor Hanım’da ararken, Zafer’in evlilikleriyle ilgili söylediği sözler Doktor Hanım’ı çok şaşırtacak.
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‘Kırmızı Oda’ yeni bölümüyle 26 Mart Cuma akşamı TV8 ekranında olacak.