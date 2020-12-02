Kırmızı Oda dizisine üç transfer daha

Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’ dizisine yeni karakterler dahil olacak.
02 Aralık 2020 17:10
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Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’, on dördüncü bölümü ile 4 Aralık Cuma akşamı TV8’de olacak.
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Kırmızı Oda’nın kadrosuna bu hafta konuk olarak ünlü oyuncular Sevinç Erbulak, Burcu Biricik ve Elif Ceren Balıkçı katılıyor.
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‘Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde; Doktor Hanım; Rıza’nın (Serhat Nalbantoğlu) şiddetine karşı durabilen büyük oğlu Yiğit’i kaybettiği günü anlatan Selvi’nin (Sema Keçik) acısına ortak olur.
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Berna (Sevinç Erbulak), eşiyle boşandıktan sonra kızı Esra’da (Elif Ceren Balıkçı) ortaya çıkan yeme bozuklukları nedeniyle Doktor Deniz’in kapısını çalarken; Aynur, oğlu Bayram’ı sevdiği kızdan vazgeçirmek için Doktor Hanım’la görüştürür.
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Boncuk’un (Burcu Biricik) halüsinasyonları esnasında ermişlerle konuştuğunu iddia ederek gerçekle giderek bağını koparması sonucu eşi Sadık (Onur Bilge) çareyi Doktor Hanım’da arar.
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Berna (Sevinç Erbulak), eşiyle boşandıktan sonra kızı Esra’da (Elif Ceren Balıkçı) ortaya çıkan yeme bozuklukları nedeniyle Doktor Deniz’in kapısını çalarken; Aynur, oğlu Bayram’ı sevdiği kızdan vazgeçirmek için Doktor Hanım’la görüştürür.