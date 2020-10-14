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Kırmızı Oda'da beklenmedik ayrılık!

TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda isimli dramada beklenmedik bir gelişme yaşandı

14 Ekim 2020 12:11

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Kırmızı Oda oyuncularından Evrim Alasya diziden ayrılıyor

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Meliha karakterini canlandıran Evrim Alasya, Şahmeran'ın kadrosuna katıldı

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Alasya’nın Kırmızı Oda’daki rolü biter bitmez Şahmeran dizisinde başrolde yer alacağı öğrenildi

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Şahmeran dizisinin çekileceği mekanın İstanbullu Gelin dizisinin Beykoz’daki meşhur konağı olacağı da gelen bilgiler arasında (Gazeteduvar)

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