Kırmızı Oda'da beklenmedik ayrılık!
TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda isimli dramada beklenmedik bir gelişme yaşandı
14 Ekim 2020 12:11
14
Kırmızı Oda oyuncularından Evrim Alasya diziden ayrılıyor
24
Meliha karakterini canlandıran Evrim Alasya, Şahmeran'ın kadrosuna katıldı
34
Alasya’nın Kırmızı Oda’daki rolü biter bitmez Şahmeran dizisinde başrolde yer alacağı öğrenildi
44
Şahmeran dizisinin çekileceği mekanın İstanbullu Gelin dizisinin Beykoz’daki meşhur konağı olacağı da gelen bilgiler arasında (Gazeteduvar)
© Tüm hakları saklıdır.