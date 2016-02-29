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Kırmızı halıdan ödül törenine ilklerin yaşandığı Oscar gecesi

29 Şubat 2016 11:47

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88. Oscar Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

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Cate Blanchett gecenin en çok konuşulanlarından biri oldu.

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Jennifer Garner

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Kate Winslet

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Charlotte Rampling

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Charlize Theron

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Lady Gaga ve erkek arkadaşı Taylor Kinney

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Olivia Wilde

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Leonardo Di Caprio ve Kate Winslet

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En iyi film ödülü Spotlight’ın oldu.

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Spotlight en iyi özgün senaryo ödülünü de kazandı.

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Film, ABD'deki en eski sürekli olarak kullanılan araştırmacı gazete birimi The Boston Globe'un "Spotlight" takımını konu ediniyor.

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Leonardo Di Caprio, The Revenant filmiyle En iyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

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The Revenant filminin yönetmeni Alejandro G. Inarritu, üst üste ikinci kez aldığı en iyi yönetmen ödülüyle Oscar tarihine geçti

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Emmanuel Lubezki üst üste üçüncü defa en iyi görüntü yönetmeni Oscar’ını alarak bir ilke imza attı.

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En iyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi Room filmiyle Brie Larson'un oldu.

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En iyi yardımcı kadın oyuncu: Alicia Vikander (The Danish Girl)

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En iyi yardımcı erkek oyuncu: Mark Rylance (Bridge of Spies)

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En iyi yabancı film: Son of Saul

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En iyi belgesel: Amy

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