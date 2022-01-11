Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor
11 Ocak 2022 16:17
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor
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Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde yoğun sis sürücülere de zor anlar yaşattı. 1 saat içinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
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Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri yolda olumsuzluk yaşanamaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını başlattı. Öte yandan jandarma ve polis ekipleri bölgede sürücüleri zincir takması konusunda uyardı.
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İşte kentten manzaralar...
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Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor
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Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor
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Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor
89
Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor
99
Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor