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Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor

11 Ocak 2022 16:17

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor

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Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde yoğun sis sürücülere de zor anlar yaşattı. 1 saat içinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

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Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri yolda olumsuzluk yaşanamaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını başlattı. Öte yandan jandarma ve polis ekipleri bölgede sürücüleri zincir takması konusunda uyardı.

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İşte kentten manzaralar...

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Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor

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Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor

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Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor

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Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor

99

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor

meteorolojikarhava durumu
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