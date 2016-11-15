Kırışıklık yapan kötü alışkanlıklar

Makyaj yüzde uzun süre kalmamalı. Gün içinde üst üste ve aşırı derecede makyaj yapılmamalıdır. Özellikle yatmadan önce yüz mutlaka temizlenmelidir. Çünkü yüzünüzde makyajla uyuduğunuz zaman, cildinizdeki gözenekler tıkanır ve cildinizde oluşan sebum (cildinizin kirleri atmakta kullandığı madde) tıkalı gözeneklerden çıkamaz, bu da cildinizde sivilcelerin oluşmasına sebep olur ayrıca cildinizi çabuk yaşlandırır ve gözlerde iritasyona sebep olabilir.
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Güneşin yaydığı UVA ışınları (kırışıklığa sebep olanlar) tüm yıl boyunca aynı derecede güçlü yansırlar. Siz gözünüzle görmüyor olabilirsiniz ama UVB ve UVA ışınlarına maruz kalan cilt, yaşlılık lekeleri, kırışıklıklar ya da en kötü durumda cilt kanseri gibi ciddi problemlerle karşılaşabilir. O yüzden kışın bile yüzünüze, ellerinize cilt tipinize uygun güneş koruyucu krem sürmelisiniz.
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Tekrarlayan yüz hareketlerinden kaçının. Çünkü bu tür hareketler yüz kaslarının çok çalışmasına yol açar.Çok sık gülümseyen, kaşını çatan, şaşıran kimselerde kırışıklıklar daha erken oluşmaktadır. Bunu önlemek için kişinin daha ifadesiz olmak gerekmektedir. Bu mimikler gençken ve cildimiz elastik iken yapıldığında kırışıklık oluşup eski haline gelmektedir, fakat yaşlandığımızda daha az fleksible cildimiz oluştuğu için maalesef oluşan kırışıklık eski haline dönmez ve kalıcı kırışıklık oluşmuştur.
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Yaşlanma ise 25-30 yaş arasında başlar. Bu yaşlardan itibaren cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçmenizde yarar var.Çok ince olan boyun derisi çabuk kırışır.Bu nedenle yüze uygulanan nemlendirici krem nazik dokunuşlarla boyuna uygulanmalıdır.Göz çevresi için de nemlendiricinizi parmak uçlarınızla hafifçe yedirerek sürmelisiniz.
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Pek çok kişi dikkat etmez ama yüz üstü uyumak yüz kırışmasını sebeplerin sebeplerinden biridir.Bu pozisyon yüzde ve özellikle dekolte bölgesinde belirgin kırışıklıklara yol açar. Her ne kadar gece bu pozisyonu korumak zor olsa da, en azından yüzüstü uykuya dalmamaya özen gösterin. Yüzüstü yatma alışkanlığı olmayan kişilerin daha az kırışıklığı olduğu görülmektedir.Bu nedenle sırt üstü uyumaya alışmanızda fayda var.
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Sağlıksız ve kötü beslenme tüm vücudu olumsuz etkilediği gibi cildinde hızlı yaşlanmasına neden olur. İhtiyacınız olan tüm vitaminleri yeteri kadar almalısınız. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenmenizde fayda var.Sofranızda lifli gıdaların ağırlıklı olmasına özen gösterin.Şekeri ve tuzu mutlaka azaltın.Sık sık sebze ve meyve tüketin.A,E ve C vitaminlerini sıklıkla tercih edin.vitamin A hücresel aktiviteyi düzenler, cildin aşırı kalınlaşmasını ve pigmentasyonu önler.Ayrıca bu vitaminler cilt yaşlanması ile savaşırlar.Mutlaka günde en az 8 bardak su için.
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Şeker cildin düşmanları arasında olan bir besindir.Cildin daha parlak ve sağlıklı bir yapıda olması için kandaki şeker miktarının sürekli kontrol altında tutulmasına özen gösterilmelidir. Şeker bağışıklık sistemini zayıflatırken bakterilere karşı savaşan antikorların üretimini baskılayabilir. Zayıflayan bağışıklık sistemi ciltte lekeler, sivilce ve aknelere yol açabilir.Yine şekerli içeceklerde cildin kurumasına neden olabilir.
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Cilt bakımı ve temizliği denildiğinde akla ilk gelen yüzü çok yıkamak ve yüze buhar banyosu uygulamak gelir.Ancak buhar banyosu yüzü aşırı ısıtır bu nedenle de cildin asit ve su dengesi bozulur.Bu durum da cilt egzamasına zemin hazırlar.Bunun dışında buhar verdikçe cilt gözenekleri daha çok açılır.Cildinizin özelliğini bilmeden (Kuru mu,hassas mı,çok yağlı mı allerjik mi ?) rast gele nemlendirici kullanmakta doğru değildir.”
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Sigara içen kişilerde hayatı boyunca sigara kullanmamış kişilere göre iki kat daha fazla kırışıklık oluştuğu saptanmıştır. Sigaranın deride yapmış olduğu değişiklikler güneş ışığı, yaş, kilo değişiklikleri ile ilişkili olmayıp; sadece sigara içme süresi ve miktarı ile ilişkilidir.Sürekli sigara kullanımı, cildin esnekliğini ve kalitesini sağlayan elastin lifler üzerinde olumsuz etkiler yapar.Sigara etkisi altında kalmış olan cilt zamanla esnekliğini kaybetmiş bir lastik gibi olur.Bunun sonucunda da kırışıklıkların oluşması kolaylaşır.