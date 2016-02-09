Kiralık Aşk'ın yıldızı Barış Arduç'un gerçek hastalığı gizlendi mi?
09 Şubat 2016 15:19
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Dizinin reytinglerinin düşmemesi için Kiralık Aşk’ın yıldızı Barış Arduç’un gerçek hastalığının gizlendiği ileri sürüldü. Sevgilisi Gupse Özay’la birlikte oynadığı ‘Deliha’ filmiyle adını duyuran Barış Arduç, ‘Kiralık Aşk’ dizisiyle ekran fenomeni haline geldi. Milyonlarca genç kız hayranı olan Arduç, Kenan İmizalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’a rakip gösteriliyor.
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Yeni Yüzyıl gazetesinin haberine göre, dizide Elçin Sangu’yla kemara karşısına geçen Arduç, bir ay boyunca hastalığı sebebiyle dizinin setine gelemedi. Hastanede karantinaya alınan yakışıklı oyuncunun zatürre olduğu açıklanmıştı.
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1987 İsviçre doğumlu olan Barış Arduç’un hastalığının zatüre olmadığı vereme yakalandığı ortaya çıktı. Çocuklukta olunması gereken verem aşısı ailesi tarafından yaptırılmayan Arduç’un uzun saatler beklediği set ortamında vereme yakalandığı ve bu yüzden apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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Gerekli tıbbi müdahaleler yapılan oyuncu, birkaç hafta daha dinlendikten sonra sete geri döndü. Yapım firmasının, dizinin izlenme oranlarının düşmemesi için oyuncunun gerçek hastalığını gizlediği iddia edildi.