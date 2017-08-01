Kira ödemekten bıkıp otobüse taşındılar

Kazandıkları paranın büyük bir kısmını ev kirasına yatırmaktan bıkan genç çift, çareyi bir zamanlar okul servisi olarak kullanılan eski bir otobüsü eve çevirmekte buldu. Fotoğraflar: Barcroft Media
211
ABD'de Washington yakınlarında yaşayan üç çocuk sahibi Brian ve Starla Sullivan, bir apartman dairesinde yaşarken çok para harcayıp yine de istedikleri hayat standardını tutturamadıkları için böyle bir karar aldıklarını söyledi. Fotoğraflar: Barcroft Media
311
"Bu yaptığımız kulağa çok komik geliyor ama gerçekten de işe yarıyor" diye konuşanz 29 yaşındaki Brian Sullivan ile 26 yaşındaki Starla, işe 2 bin 240 sterline artık kullanımda olmayan eski bir okul servisini satın alarak başladı. Bir yıl sonra ise genç çift artık kendilerine ait "başlarını sokacakları bir eve" sahipti. Fotoğraflar: Barcroft Media
411
Sullivan çifti ve üç çocukları üç yaşındaki Charlie, iki yaşındaki Henry ve üç aylık Lincoln ile otobüsten bozma evlerinde eskisine göre daha az masraflı bir hayat sürüyor. Fotoğraflar: Barcroft Media
511
Barınma için çok fazla para ödemekten kurtulmuş olmalarına rağmen Sullivan çiftinin birçok problemi de var. Zaman zaman donan borular, doğru dürüst akmayan su gibi problemlere sahip. Fotoğraflar: Barcroft Media
611
Starla Sullivan bazen kendinli bir kutunun içinde yaşıyor gibi hissettiğini söylese de yine de "Çocuklarımız büyüyüp evden ayrılıncaya kadar burada yaşayabilirim" diye konuşuyor. Fotoğraflar: Barcroft Media
711
Brian ve Starla, günlük hayatlarını sosyal medyadaki kanallarında da paylaşıyor. Fotoğraflar: Barcroft Media
811
Brian ve Starla, günlük hayatlarını sosyal medyadaki kanallarında da paylaşıyor. Fotoğraflar: Barcroft Media