Truva'dan günümüze kimyasal savaşların tarihi

Homeros'un Odise destanında Truva savaşlarında uçları zehirlenmiş okların kullanıldığından bahsedilir. Bu savaşlarda kimyasal maddelerin kullanıldığı yönündeki ilk tarihi bilgidir. Yukarıdaki illüstrasyonda Odise'nin eşi Penelope'nin aşıklarını Ithaca'da ok ile öldürülürken tasvir edilmiş. (Wall Street Journal)
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Bu tabloda ise 1764 yılında Amerikan yerlilerine verilmiş battaniyelerde çiçek virüsü bulunduğu için Ottawa yerlilerin şefi Pontiac İngiliz Yarbay Henry Bouquet ile tartışırken gösteriliyor
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1. Dünya Savaşı'nda bilim adamlarının kimyasal üzerindeki deneyleri kimyasal silahların daha sıklıkla kullanılmasının yolunu da açtı. Almanlar tarafından havadan çekilmiş bu fotoğrafta Fransa'da Nisan 1916'daki Hulloch savaşında Almanların klor gazı saldırısından yükselen dumanlar görülüyor
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1. Dünya Savaşı'nda bilim adamlarının kimyasal üzerindeki deneyleri kimyasal silahların daha sıklıkla kullanılmasının yolunu da açtı. Almanlar tarafından havadan çekilmiş bu fotoğrafta Fransa'da Nisan 1916'daki Hulloch savaşında Almanların klor gazı saldırısından yükselen dumanlar görülüyor
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Birlikler üzerinde kullanılan kimyasallar askerlerin genellikle körleşmesine neden oluyordu. Nisan 1918'de Fransa'nın Béthune kentinde çekilmiş bu fotoğrafta kimyasal silahlardan zarar görmüş İngiliz askerler revirin dışında bekliyor
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Yerel savaşlarda da uzun süre doğal kimyasal silahlar kullanıldı. 1930'lu yıllara ait bu fotoğrafta bugünkü Guyana'da bulunan Rupununi nehrinin kenarında yaşayan Makusi kabilesinin kullandığı bir silah görülüyor. Ufak bir boru kullanılarak su kabağına zehir enjekte ediliyor
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1943 yılında 2. Dünya Savaşı'nın en şiddetli zamanlarında ABD ordusundan bir uzman bilinmeyen bir cephanelikte hardal gazı başlıklarını inceliyor. O zamanın ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, ABD'nin bu gazı yalnızca mihver güçlerinin kimyasal silah kullanmaları durumunda bir misilleme olarak kullanacağını söylemişti
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2. Dünya Savaşı'nın sonlarına yaklaşılırken 1945 yılının baharında ABD, termit ve napalm içerikli oksitleyici maddelerinin karışımından yapılmış yakıcı bombalar ile Tokyo'da 106 kilometrekarelik alanı böyle küle çevirmişti
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Şubat 1951'de Kore'de düşman ikmal binası üzerinde bir napalm bombası patlarken çekilmiş bir fotoğraf. Napalm ile petrol veya diğer benzin ürünleri güvenli bir şekilde depolanırken yandığında büyük oranda etkili olabiliyor
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Haziran 1952'de komünist esirleri ayıklamak için ABD ordusunun paraşütçü birlikleri Kore'deki bir savaş kampına girince esirler göz yaşartıcı gazdan bu şekilde kaçıyordu
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1960 Mayıs'ında Almanya'nın Kiel kentinde çekilen bu fotoğrafta Nazi Almanya'sından kalan sinir gazı bombalarının bulunduğu bu varil geminin ambarına dikkatlice indiriliyor
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2. Dünya Savaşı sırasında Auschwitz ve Nazi kamplarında kalan Yahudi esirleri öldürmekte kullanılan ziklon B gazı Nazi komutanı Adolf Eichmann'ın Şubat 1961'deki davasında gösteriliyor
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1962 ila 1971 yılları arasındaki Vietnam savaşında ABD birlikleri, komünist düşmanlarının gizlenmek ve yiyecek için ormanları kullanmasını önlemek için yaprak dökücü kimyasalları kullanıyordu
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1984 yılında, BM uzmanları sekiz yıl süren İran-Irak savaşında Irak'ın kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiaları incelemek için İran'ın başkenti Tahran'da inceleme yapıyor
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Körfez savaşının hemen ardından 1991 yılında ABD ordusu Khamisiyah Mühimmat Deposu Kompleksi'ndeki Irak roket mevzilerini ve siperlerini bombaladı. CIA daha sonra yaptığı açıklamada bombalama ardından tesislerden sarin sinir gazının çıktığını tespit ettiklerini duyurmuştu
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1996 yılında BM temsilcileri Irak'ta biyolojik silah yapımında kullanıldığı iddia edilen maddeleri böyle imha etmişti
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Mart 1998'de Kuveyt'teki ABD'li askerler, Irak'taki silah depolarında olduğu tahmin edilen şarbona karşı aşılanıyor
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2003 yılında ABD ordusu tarafından yayınlanan bu fotoğraf, Irak'ın batısında nükleer, kimyasal ve biyolojik eğitim verilen bir merkezden