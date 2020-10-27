Kimisi "nefes alamıyorum" diyor, kimisi Koronavirüs'e inanmıyor; maske kullanımı azalıyor
İstanbul'un önemli alışveriş noktalarından Mahmutpaşa'da esnafı, turisti, yerlisi, genci, yaşlısı maskesiz geziyor.
27 Ekim 2020 11:29
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Mahmutpaşa yokuşu İstanbul'un önemli alışveriş noktalarından ve tarihi dokusuyla turistlerin uğrak noktalarından biri.
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Mahmutpaşa yokuşu ve çevresindeki ara sokaklarda, kalabalıkla birlikte sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, esnafı, turisti, yerlisi, genci, yaşlısı maskesiz geziyor.
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Kimi nefes alamadığını iddia ediyor, kimi yeni sigara içtiğini. Maske takmayanların arasında koronavirüse inanmadığını söyleyen bile var.
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Bazılarının ise maskesinin çeneye ya da burun altına indirdiği de görülüyor.
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Kimisi "nefes alamıyorum" diyor, kimisi Koronavirüs'e inanmıyor; maske kullanımı azalıyor
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