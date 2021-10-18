Kim Min-Jae'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon için eski hakemler ne dedi?
18 Ekim 2021 09:26
18
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-1 yenildiği maçın ardından Ali Şansalan'ın verdiği kırmızı kart ve penaltı kararı büyük tartışma konusu olurken eski hakemler Şansalan’ın performansını değerlendirdi.
28
Sabah yazarı ve eski hakem Erman Toroğlu, Min-Jae’nin ikinci sarı kartının doğru olduğunu dile getirerek “Maçta 2 tane pozisyon var. Birincisi Kim'in atılması... Fenerbahçe'nin arka 3'lüdeki oyuncuları ağır. 3-5-2'yi oynaman için bu oyuncuların hem süratli hem çabuk olmaları gerekir. Öyle bir pozisyonda sarı kart aldı. Trabzonspor'un oyuncuları hızlı adamlar. İkinci pozisyonda iki defans oyuncu arasına giren Djaniny ikisini de ekarte etti. Ceza alanına 1 metre kala da Fenerli oyuncu Kim, onu arkadan dirseğiyle itti. Bakın yan yana mücadele olsa omuz omuza kabul ederim ama bu tarz müdahaleyi arkadan yaparsanız hakem faulü de verir, sarı kartı da verir. Bu pozisyona çok yorum yapılacak ama hakem doğru yaptı. Penaltı pozisyonunu tartışmaya gerek bile yok direkt kırmızı da yapabilir miydiniz? Düşünmekte fayda var. Szalai resmen grerokomen güreş yaptı. VAR'ın araya girmesiyle penaltı belirlendi” dedi.
38
Sabah yazarı ve eski hakem Ahmet Çakar, Kim’in kırmızı kart pozisyonu için “faul değil” yorumunu yaparken “Kim'e gösterdiği ikinci sarıdan gelen kırmızı kart ve çaldığı faul kesinlikle doğru. Kim'in daha önce sarı kartı var. Djaniny yanında giderken sırtından dirsekle itiyor. Eğer bu faul çalınıyorsa verilen sarı kart da doğru. Son dakikalardaki penaltıya gelince hakem görmedi. VAR müdahale etti ki, VAR müdahalesi kesin doğru ve haklıydı. Attila Szalai mutlak şekilde Cornelius'un eline, göğsüne sarılıp topa vuramaması için tuttu, indirdi. Bu penaltı kararı da mutlak doğruydu” ifadelerini kullandı.
48
Yayıncı kuruluşta yayımlanan Trio programında eski hakemler Deniz Çoban, Lale Orta ve Bülent Yıldırım da Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
58
Güney Koreli futbolcunun kırmızı kart gördüğü pozisyon hakkında konuşan Deniz Çoban, "Kim Min-Jae'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon çok tartışılacak. Hakem için şanssız bir pozisyon. Djaniny'nin, Fenerbahçeli futbolcunun temasını hissedip, kendini kolayca yere bıraktığını düşünüyorum. Ben faul kararına katılmıyorum. Devam ettirmesi daha doğruydu. Bence faul yok" dedi.
68
Lale Orta, "Bu ve buna benzer pozisyonlarda faul çalınmasını yanlış buluyorum." şeklinde yorumda bulundu.
78
Ali Şansalan'ın pozisyona uzak kaldığını ve yanlış karar verdiğini kaydeden Bülent Yıldırım ise "Hakem pozisyona uzak kaldı. Açısını da iyi ayarlayamamış. Sevgili Ali, zaten pozisyona geç kalmışsın. Niye sola gidiyorsun? Kendisine zaman ve açı kaybettiriyorsun. Dikey koşacaksın sevgili kardeşim. Bunlar tecrübe eksikliği. O mesafeden verdiğin karar, bir derbi maçta kabul görmez. Bu, Futbol kurallarında çok açık ve net bir faul diyebiliyor muyuz? Niye o kadar uzaklıktan çok büyük bir ihlal görmüş gibi koşarak düdüğü çalıyorsun. Bir de ikinci sarı kart veriliyor. Devam kararı verilmeliydi." diye konuştu.