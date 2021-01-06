Kim Kardashian servetine 200 milyon dolar daha ekledi
Eşi Kanye West ile boşanma haberleriyle gündemde olan Kim Kardashian, iş hayatında mutluluğu yakaladı. Sahibi olduğu kozmetik markasının bir kısmının satış anlaşmasını tamamlayan Kardashian, servetini 200 milyon dolar daha büyüttü.
06 Ocak 2021 12:14
17
Kim Kardashian için şu sıralar özel hayatında işler yolunda gitmese de iş hayatında önemli gelişmeler oluyor. Eşi Kanye West ile boşanacakları haberiyle gündemde olan Kardashian, büyük bir ticari ortaklık elde etti.
27
Reality show yıldızı olarak ünlenen, daha sonra açtığı kozmetik markasıyla servetini büyüten Kim Kardashian, KKW Beauty’nin yüzde 20’lik kısmının satış anlaşmasını tamamladı.
37
E! News’in haberine göre, anlaşmada son aşamaya gelen Kardashian, yüzde 20’lik hisseyi Coty Inc. şirketine 200 milyon dolara sattı. Kardashian böylece servetini resmen 1 milyar doların üzerine çıkardı.
47
40 yaşındaki Amerikalı yıldız, “KKW markasının son dört yıldaki büyümesiyle gurur duyuyorum. Yenilikçi, gelişimci ve dünyanın her yerinden müşterilere yeni ürünler sunma yeteneğine sahip Coty firmasıyla çalışmak için can atıyorum. Bu işbirliği, Coty gibi yerleşmiş bir kurumun inanılmaz kaynaklarından yararlanırken, bana yaratıcı unsurları geliştirme fırsatı verecek” ifadesini kullandı.
57
Coty Inc. şirketi CoverGirl, Sally Hansen ve OPI gibi dünyanın en büyük güzellik markalarına ev sahipliği yapıyor. Financial Times’a göre kozmetik devinin değeri 1 milyar dolar. Coty Inc. şirketi de Kardashian’ın markasıyla stratejik ortaklığını önceki gün duyurarak, “yeni güzellik kategorilerine girişe ve küresel genişlemeye odaklanacaklarını” belirtti.
67
Coty şirketi, Kim Kardashian’ın 22 yaşındaki kardeşi Kylie Jenner’ın Kylie Cosmetics adlı kozmetik şirketinin yüzde 51’lik hissesini Kasım 2019’da 600 milyon dolara satın almıştı.
77
Öte yandan rapçi Kanye West ile reality yıldızı Kim Kardashian'ın altı yıl süren evliliklerinin bitme noktasına olduğu belirtildi. Çiftin ayrı yaşadığı ve çift terapisi aldığı öğrenildi.