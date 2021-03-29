Kim Kardashian, Kanye West ile neden boşandıklarını açıkladı
Kim Kardashian, Kanye West ile boşanmasının perde arkası ayrıntılarını anlattı.
29 Mart 2021 10:08
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Reality yıldızı Kim Kardashian, 2014'te evlendiği ve beraber dört çocuğu olan ünlü rapçi Kanye West'e şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.
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West geçen yıl ABD başkanı olmak için başarısız bir girişimde bulunduğu sırada çiftin ilişkilerinde zorluklar yaşadığı söylenmişti.
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Kardashian ailesinin reality TV şovunun perşembe yayımlanan son bölümünde 40 yaşındaki Kim Kardashian, kendisi California'da, West'in i se Wyoming'deki bir çiftlikte yaşadığı sırada çiftin tecrübe ettiği zorluklardan bahsetti.
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'Keeping Up With The Kardashians' adlı programın son bölümünde konuşan Kardashian, "Kanye, bir süredir Wyoming'de ve sosyal medyada birçok şey paylaşıyor. Bu biraz sinir bozucuydu fakat kendinizi evde yaşananlardan ve internette olanlardan biraz ayırmanız gerekiyor" ifadelerini kullanarak eşinin ilişkilerine dair yaptığı paylaşımların ayrılık kararı almasında etkili olduğunu söyledi.
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Wyoming'de eşine katılma ihtimaline dair telefonda konuşan Kim Kardashian, "Yarın gitmek hoşuma gider, gelecek hafta gitmek de hoşuma gider, o ne zaman isterse... Oraya gidip, ona destek olmak, ona destek olup, onunla takılmak hala hoşuma gidiyor ve buna ihtiyacı olduğunu biliyorum" dedi.
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Kız kardeşi Kourtney, "Muhtemelen yolunu tek başına bulamayacağını" söylerken, annesi Kris Jenner ise Kim Kardashian'ın "zorlandığını" ifade etti. Kamera karşısında konuşan Kardashian, "Medyada herkesin Kanye'yle hayatıma dair bir şeyler gördüğü bir sır değil fakat Kanye'yle benim aramdaki mevzular hakkında konuşmama konusunda gerçekten hep saygılı davrandım" dedi.