Kim Kardashian çocuklarını uyandırması için piyanist tuttu
13 Aralık 2021 15:43
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Kim Kardashian, 1,2 milyar dolarlık servetiyle lüks yaşamın sınırlarını zorluyor. Ünlü reality show yıldızı, sabahları çocuklarını Noel şarkılarıyla uyandıracak bir piyanisti işe aldığını duyurdu.
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1,2 milyar dolarlık serveti olan Kardashian, bu defa çocukları için bir müzisyen tuttu.
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41 yaşındaki reality show yıldızı, Instagram’da yaptığı paylaşımda dört çocuğu için bir piyanistle anlaştığını duyurdu.
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Philip Cornish adlı piyanistin görevi, Kardashian’ın çocukları North (8), Saint (6), Chicago (3) ve Psalm’ı (2) aralık ayı boyunca sabahları uyandırmak.
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Kardashian, paylaştığı videoda, “Günaydın! Aralık ayı boyunca her sabah Philip Cornish bize piyanoda Noel müzikleri çalarak çocukları uyandırmak üzere gelecek” dedi.
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