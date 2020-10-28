Kim Kardashian 40'ıncı doğum gününü özel adada kutladı; konuklardan gelmeden 2 hafta önce izole olmalarını istedi
Reality yıldızı Kim Kardashian, 40’ıncı doğum gününü yakınlarıyla tuttuğu özel bir adada kutladı. Kardashian, konuklardan gelmeden iki hafta önce izole olmaları ve Koronavirüs testi yaptırmalarını istedi.
28 Ekim 2020 11:14
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Reality yıldızı Kim Kardashian, 40’ıncı doğum gününü yakınlarıyla tuttuğu özel bir adada kutladı.
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Kardashian, ailesi ve arkadaşlarıyla kutladığı 40’ıncı yaş gününe Boeing 777 model bir uçakla gitti.
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Özel bir ada tutan Kardashian’ın tüm konuklarına özel villalar verildi.
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TMZ’ye konuşan kaynaklar, Kardashian’ın daha önce Koronavirüs vakası görülmeyen bir ada seçtiği ve konuklardan gelmeden 2 hafta önce izole olur test olmalarını istediğini söyledi.
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Kardashian’ın konukları arasında kız kardeşleri, Tristan Thompson, Scott Disick gibi isimler vardı ancak eşi Kanye West yoktu.