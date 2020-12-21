Kilosu 500 lira olan künar için 30 metre yüksekliğe tırmanıyorlar
Aydın'da çam fıstığından elde edilen künar, kilosu 500 TL'den alıcı buluyor. Fiyatı altınla yarışan künarı toplamak için erkek işçiler yaklaşık 30 metre yükseklikteki ağaç tepesine çıkıyor.
21 Aralık 2020 08:29
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Nüfusu 24 bin olan Koçarlı ilçesinin kırsal 16 dağ mahallesinde vatandaşların geçim kaynağı olan çam fıstığı içi künar hem il hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
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Kilosu 500 TL'yi bulan künar için işçiler, yaklaşık 30 metre yükseklikte, kozalakları ellerindeki demir çubuk ve sırıklarla toplamaya çalışıyor.
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Koçarlı'nın çevresindeki diğer ilçelerden toplanan künarlar, buradaki işletmelere getirilip, kavrularak işleniyor.
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Üretilen yıllık 2 bin ton künar, iç piyasa ile ihracata gönderiliyor. Künarın yüzde 80'i ihraç edilirken, yöre ve ülke ekonomisine yıllık 100 milyon lira katkı sağladığı bildirildi.
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Kilosu 500 lira olan künar için 30 metre yüksekliğe tırmanıyorlar
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Kilosu 500 lira olan künar için 30 metre yüksekliğe tırmanıyorlar
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Kilosu 500 lira olan künar için 30 metre yüksekliğe tırmanıyorlar
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Kilosu 500 lira olan künar için 30 metre yüksekliğe tırmanıyorlar
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Kilosu 500 lira olan künar için 30 metre yüksekliğe tırmanıyorlar
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Kilosu 500 lira olan künar için 30 metre yüksekliğe tırmanıyorlar
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